نظمت رعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، الأربعاء، معسكرًا لإعداد القادة بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور القذافي خلف، مدير عام شؤون البيئة بالجامعة، إن المعسكر تضمن تنظيم عدد من المحاضرات منها تعميق فكر العمل التطوعي وعلاقته بخدمة الوطن ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب، ومحاضرة دور الشباب في بناء الدولة والقوى الناعمة ودورها في تعميق الانتماء ومشروعات التنمية العملاقة وأثرها الوطنية والدولية، حاضر فيها حمدي رشوان، أمين عام الجامعة المساعد.

وأضاف "القذافي"، أن الدورة تضمنت محاضرات عن القوى الناعمة ودورها في تعميق الانتماء، والإعلام ونشر الحقائق.

كما نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب فعاليات رياضية ومسابقات ثقافية، وتنوي الجامعة عقد عدد من الأنشطة الطلابية خلال الفترة الصيفية وسوف تعقد عدة ندوات تثقيفية للطلاب.