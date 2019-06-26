المخرج محمد النجار يحتل "تريند" جوجل بعد ساعات من وفاته

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محمد النجار

رحل عن عالمنا المخرج محمد النجار، عصر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قدّم الدكتور محمد العدل نعيًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفاة المخرج محمد النجار بعد صراع مع المرض

​توفي المخرج محمد النجار، اليوم، عن عمر ناهز الـ65 بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ودرس محمد النجار الإخراج في المعهد العالي للسينما عام 1978، وحصل على درجة الماجستير عام 1979، وبدأ مشواره الفني مساعد إخراج ومخرج منفذ في 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين.

7 معلومات عن المخرج الراحل محمد النجار

وفي عام 1988 أخرج "النجار" أول أعماله السينمائية، وهو فيلم "زمن حاتم زهران" الذى جسد بطولته النجم نور الشريف وتوالى بعدها أفلامه الناجحة، وحصل على جوائز من العديد من الجمعيات السينمائية المصرية والعربية، وكذلك من مهرجان القاهرة الدولي ومهرجان التليفزيون العربي الدولي.

وفيما يلى ترصد"الوطن" أبرز أعماله الفنية.

منها "الأدهم وعوكل والهجامة".. أبرز أعمال المخرج محمد النجار

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج محمد النجار الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء 25 يونيو عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن الراحل قدم أعمالاً سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.

وزيرة الثقافة تنعى المخرج محمد النجار: قدم أعمالا عبرت عن الواقع

نعت الفنانة ندى بسيوني المخرج الراحل محمد النجار، الذي رحل عن عالمنا، عصر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعض صراع مع المرض.

وكتبت "ندى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص التعازي في وفاة المخرج الكبير محمد النجار، وهو بين يدي الله، نحسبه ونشهد له أنه كان إنسانًا عظيمًا على قدر عالٍ من الاحترام والخلق، رحل وترك مسيرة فنية ستظل خالدة.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته".

ندى بسيوني تنعى المخرج محمد النجار: مسيرة فنية خالدة

ونعى الفنان شريف خير الله، "النجار" عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا: "لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، سبحانه الله، امبارح بالليل ربنا ساقني إلى بيته ليكون آخر لقاء وجلسة هزار وضحك كالعادة للساعة 12، وقبلات الوداع والوعد بلقاء، ولكن تأجل بأمر الله قلبي وروحي ماتت معاك يا صاحبي".

تامر حمزة وشريف خير الله ينعيان المخرج محمد النجار: وداعا القلب الطيب

رحل المخرج محمد النجار، اليوم، عن عمر يناهز الـ64 عاما، في منزله بمنطقة العجوزة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد المشير، في التجمع الخامس، على أن يدفن في مقابر العائلة بالمقطم، وفقًا لما ذكرته نقابة المهن السينمائية في بيان لها.

إقامة صلاة الجنازة على المخرج محمد النجار بمسجد المشير