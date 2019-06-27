يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي تصل إلى 47 درجة في بعض المناطق:

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 22 32

مطروح 23 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 23 40

الاسماعيلية 22 40

السويس 23 39

العريش 24 35

شرم الشيخ 28 42

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 40

الفيوم 26 40

بني سويف 27 41

المنيا 28 43

أسيوط 28 44

سوهاج 29 44

قنا 30 45

الأقصر 31 46

أسوان 32 47

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 46

المدينة 32 47

الرياض 27 46

المنامة 32 39

أبو ظبي 32 44

الكويت 32 50

دمشق 15 39

بيروت 24 30

عمان 19 34

القدس 19 31

غزة 22 31

بغداد 28 48

مسقط 33 36

صنعاء 17 31

الخرطوم 29 42

طرابلس 22 29

تونس 21 31

الجزائر 21 28

الرباط 14 23

نواكشوط 23 36