قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية على القاهرة.

وأضاف عبدالعال خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد" أنّ الموجة الحرارة ستنكسر الجمعة المقبل، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس قطنية، والإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة، كما ناشد سائقي السيارات عدم ملء "تنك البنزين" إلى الحد الأقصى.