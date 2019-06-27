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الصين تبتكر روبوت لمساعدة مدمني المخدرات

الصين تبتكر روبوت لمساعدة مدمني المخدرات

مصطفى كامل يعلن ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

مصطفى كامل يعلن ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

ميفوتكش| علاوة دورية للموظفين.. وفوز مصر على الكونغو وقصة استبعاد وردة

ميفوتكش| علاوة دورية للموظفين.. وفوز مصر على الكونغو وقصة استبعاد وردة

طوارئ بالسكة الحديد لمواجهة أعطال القطارات تزامنا مع الموجة الحارة

طوارئ بالسكة الحديد لمواجهة أعطال القطارات تزامنا مع الموجة الحارة

آثار دماء قادت المباحث لضبط المتهم بقتل "عجوز السويس"

آثار دماء قادت المباحث لضبط المتهم بقتل "عجوز السويس"

"خير تعمل شر تلقى".. سمكة تهاجم رجلا كان يطعمها في روسيا

"خير تعمل شر تلقى".. سمكة تهاجم رجلا كان يطعمها في روسيا

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بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

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