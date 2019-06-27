ميفوتكش| علاوة دورية للموظفين.. وفوز مصر على الكونغو وقصة استبعاد وردة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة "37" منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

«مدبولى»: تكليفات رئاسية بتوطين صناعة السيارات فى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إحدى أولويات الحكومة، بناء على تكليفات الرئيس السيسى، هى توطين صناعة السيارات فى مصر، مشيراً إلى أنه كانت هناك جهود فى الأعوام الماضية لكنها لم تحقق الهدف المنشود، ومن ثَم تعمل الحكومة حالياً على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حِزم محفِّزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر، سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.

في دور الانعقاد المقبل.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات قوانين الانتخابات

تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب من الفصل التشريعي الأول عددًا من المهام، وتأتي في مقدمة المهام، مناقشة تعديلات مشروعات قوانين الانتخابات استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية 2020، وهي قوانين: "مباشرة الحقوق السياسية، الدوائر الانتخابية، مجلس النواب". وكذلك إعداد قانون متكامل لاختصاصات مجلس الشورى، بالإضافة إلى إجراء عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.

إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب السعودية

أكدت قوات التحالف العربي، إسقاط طائرة من دون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية - بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

بينهم أطفال.. أردوغان يشن حملة اعتقال ضد الأكراد بعد الخسارة بإسطنبول

لم يمر سوى يومين على الهزيمة التي مُني بها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بالرغم من محاولاته لاستعطاف الأكراد قبل ساعات من انطلاق الماراثون، لتبدأ من جديد حملة الاعتقالات في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وأطلقت السلطات التركية حملة ضد أعضاء لجنة الشباب بحزب الشعوب الديمقراطي في مدينة أضنة جنوب البلاد، في 17 يونيو الجاري، ألقت القبض على 33 شخصا من بينهم 6 أطفال.

سفير اليابان: قمة العشرين تبحث تحقيق المساواة بين الأغنياء والفقراء.. و«السيسى» صوت أفريقيا فيها

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن العلاقات المصرية - اليابانية من المنتظر أن تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة عقب الزيارتين المرتقبتين للرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان خلال قمة العشرين التى ستنطلق خلال يومى 28 و29 الحالى، ومؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية بشهر أغسطس المقبل، وأشار إلى أن القمة محتواها يركز بشكل خاص على جودة النمو الاقتصادى، وكيفية تحقيق المساواة بين الأغنياء والفقراء، والمساواة بين الجنسين، وشيخوخة بعض المجتمعات.

"إحنا مباحث".. قصة "الضباط المزيفين" للنصب على رواد "فيسبوك"

"إحنا مباحث" بهذه الحيلة تمكّن تشكيل عصابي من إيهام ضحاياه بأنَّه قوة مباحث للاستيلاء على أموالهم، وذلك بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير عملات ثم تركهم أعلى الطريق الدائري، البداية كانت بتلقي قسم شرطة العجوزة بلاغًا من مالك شركة للأكياس الورقية - مندوب تحصيل الشركة بذاتها، موضحًا فيه أنَّه تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه على تغيير مبلغ مالي "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بدائرة القسم، وفي أثناء ذلك تفاجأ بسيارة "ملاكي" وأخرى "ميكروباص" ترجل منها أشخاص مجهولين وادعوا أنَّهم من رجال الشرطة واصطحبوه إلى داخل "الميكروباص" واستولوا منه على 345 ألف جنيه خاصة بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين.

فتح باب شراء تذاكر أمم أفريقيا للأدوار من الـ16 وحتى النهائي.. الثلاثاء

تم فتح باب شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق25/6/2019 لأدوار الـ 16 و الـ 8 ونصف النهائي ومباراة الثالث والرابع والنهائي وسيتم غلق بيع التذاكر بتاريخ 9/7/2019، وأكدت شركة "تذكرتي"، أن دخول جميع الاستادات المقامة عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع "Fan ID"، موضحة أن التذكرة مرتبطة ببطاقة المشجع علي النظام الإلكتروني.

أحمد الفيشاوي لـ"الوطن": "ولاد رزق 2" مليء بالمفاجآت

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير دوره في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، للمخرج طارق العريان، داخل استوديو مصر، وقال الفيشاوي لـ"الوطن"، إن الجزء الثاني مليء بالمفاجآت، ولكنه تحفظ عن ذكرها منعًا لعدم حرقها - بحسب قوله، مضيفًا أن دوره سيشهد خطوط درامية جديدة عبر الأحداث.

بعد الجولة الثانية.. مصر في صدارة المجموعة الأولى

انتهت أمس مبارايات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، منتخبات: مصر، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، وتخوض لقاءاتها على استاد القاهرة الدولي، وفاز المنتخب المصري على نظيره الكونغو الديقراطية بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهم في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى، ويليه المنتخب الأوغندي، ثم زيمبابوي، ويتزيل الترتيب المنتخب الكونغولي.

بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

استعرضت "الوطن" القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع المنتخب المصري، إذ قدمت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" رأسه على طبق لمواقع التواصل الاجتماعي وللإعلام، على طريقة الاحتفال بـ"يوم الموتي" المناسبة المكسيكية الشهيرة، بعد أن نشرت مقطع فيديو، أمس، قالت فيه إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر، لتقضي على أحلام لاعب باوك اليوناني مع منتخب الساجدين.