اتخذت المدن الأوروبية، إجراءات استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر التاريخية التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، الخميس، أن مدينة ألمانية قيدت السرعة القصوى للمركبات في طريق سريعة تمر بجوارها، وأوضحت أن مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 درجة مئوية، الأربعاء، قررت أن تكون السرعة القصوى في السريع 120 كيلومترا في الساعة، بحسب "سكاي نيوز".

وجاءت خطوة المسؤولين في المدينة بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطريق الإسفلتية إلى درجة الذوبان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ التوت قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية المطلة على بحر البلطيق، الأمر الذي يظهر خطورة موجة الحر الاستثنائية.

وشهدت دول أوروبية منذ الاثنين موجة حر يتوقع أن تستمر أسبوعا، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الأوروبية إلى 40 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل فرنسا، الجمعة، رقما قياسيا في موجة الحر، إذ يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية.