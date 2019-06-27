تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 27 يونيو، في مصر على النحو التالي:

انعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

يعقد اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض "أول مرة"

تفتتح مكتبة الإسكندرية فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض "أول مرة" بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات المكتبة.

مناقشة كتاب "المختطفات" في معهد جوته

يعقد معهد جوته ندوة في السابعة من مساء ، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للكاتب والصحفي الألماني فولفجانج باور، ترجمة علا عادل.

حفل فرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية

تحيي فرقة الإنشاد الديني، في الثامنة مساء ، حفلا على مسرح معهد الموسيقي العربية.

مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بدار بتانة للنشر

تستضيف دار بتانة للنشر والتوزيع في السابعة مساء، ندوة لمناقشة رواية "أشباح بروكسل" للكاتب محمد بركة وذلك بمقر الدار بشارع طلعت بوسط القاهرة.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخبا مدغشقر وبوروندي، في الرابعة والنصف مساء، على استاد الإسكندرية، ويلتقي منتخبا السنغال والجزائر، في السابعة مساء، على استاد الدفاع الجوي، ويلتقي منتخبا كينيا وتنزانيا، في العاشرة مساء، على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية.