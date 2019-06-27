قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الموجة الحارة التي تمر بها البلاد سوف تنتهي غدا الجمعة، في حين أن درجة الحرارة اليوم ستصل إلى 40 درجة مئوية بالقاهرة.

وأضاف "عبدالعال"، في مدخلة هاتفية مع تامر شلتوت عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية ستكون معتدلة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، كما سيكون هناك شبورة مائية على كل الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابع "عبد العال"، أن غدا الجمعة سيشهد انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وذلك لحين الوصول للمعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام حتى تسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل 36 درجة مئوية.