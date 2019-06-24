حالة الطقس اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر والمدن الدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 25 38

نويبع 26 37

طابا 24 36

سانت كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة 30 45

الرياض 24 43

المنامة 32 40

أبو ظبي 31 41

الكويت 31 46

دمشق 17 39

بيروت 24 30

عمان 20 36

القدس 20 32