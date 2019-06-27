بالصور| إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة في أسيوط

أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث، اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري ناحية بوابة الجامعة الخلفية ووقوع مصابين.

وبالانتقال والإسعاف تبين أنه حال سير السيارة بالطريق انفجر إطارها الأمامي فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ووقع الحادث.

نجم عن الحادث إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة، وتم نقلهما إلى مستشفى الجامعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.