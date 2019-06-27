تقدم "الوطن" سعر الدولار في البنوك الخاصة والحكومية اليوم، الخميس 27 يونيو الحالي، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.