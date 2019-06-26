سعر الدولار اليوم في مصر

استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 يونيو على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران

سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.