انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيـت إسماعيل، بإلزام كلية الهندسة بجامعة حلوان بدفع 56 ألف جنيه لحي حلوان، وذلك لتسببها بإتلاف أعمال الرصف والأرصفة الموجودة بالشارع.

وأوضحت الجمعية أن سبب النزاع القائم بين كلية الهندسة بجامعة حلوان وحي حلوان، بخصوص المبالغ التي أدتها الكلية لاستخراج تصريح من حي حلوان لإتمام إجراءات توصيل خط الصرف الصحي الخاص بالكلية.

وأضافت أن الكلية سددت 54 ألف جنيه لمصلحة شركة الصرف الصحي بالقاهرة لتوصيل خط صرف صحي جديد للكلية، فطلبت الشركة موافقة حي حلوان على الحفر، وما يفيد عدم وجود موانع للحفر ووافق الحي، إلا أنه لدى مطالبة حي حلوان بإصدار تصريح الحفر أفاد بأن المبلغ المدفوع هو رسوم مصالحة عن تالف الرصف وليس مقابل الحصول على تصريح الحفر.

وثبت أن إدارة الطرق بمدينة حلوان أخطرت الكلية بقيامها بتطوير شارع شريف بكلية الهندسة، وأن الأعمال متوقفة بالشارع نظرًا لوجود وصلة صرف صحي خاصة بالكلية داخل حرم الجامعة بها كسر وتحتاج إلى صيانة وإصلاح.

ونبهت في خطابها الأخير على سرعة الانتهاء من الإصلاح حتى يمكن إكمال أعمال الصرف وتطوير الشارع، وإلا فسيتم تحميل الكلية مسؤولية التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد إخطارها أن مياه الصرف لديها أتلفت أعمال الرصف.

وتقدمت الكلية بطلب جديد لاستخراج تصريح حفر، وأعد الحي المقايسة وطالبها بأداء مبلغ 56 ألف جنيه، إلا أن الكلية رفضت أداء المبلغ على سند من سبق أداء المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح، ولكن ثبت أن ما أدته الكلية هو قيمة تالف الرصف وليس مقابل استخراج تصريح الحفر، مما يتعين معه إلزامها بأداء المبلغ حال رغبتها في استخراج التصريح.