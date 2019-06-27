رفعت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حالة الطوارئ، لمواجهة موجة الحر وعلاج حالات الإجهاد الحراري، بعد أن سجلت المحافظة درجة حرارة وصلت لــ46 درجة مئوية.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد: إنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

وأضافت سيدة أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية القروية بالمحافظة، وأن الفرق الطبية من أطباء وطاقم تمريض مدربة على مواجهة مثل هذه الحالات.