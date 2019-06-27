"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

وصلة حكاوي للفنان سيد رجب، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، 9 مساء، والحضور مجانا.

العرض الراقص "هوب-أوم-أون-اي" على مسرح الفلكي، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

ليلة فلكلور مع فاطمة عادل، في رووم أرت سبيس، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

مركز درب 1718 يقدم معرض "الدرب إلى النهضة"، 7:30 مساء، والحضور مجانا.

فنانة الجاز ميشيل راوند تقدم حفل في فندق كمبنسكي، 9:30 مساء.