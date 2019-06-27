أعلنت وسائل إعلام أمريكية أنّ مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت الجمعة، على مشروع قانون يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شن أي هجوم عسكري ضد إيران، دون الحصول على موافقة الكونجرس، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.