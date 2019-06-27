أصدر المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بحبس مأذون شرعي ومعاونه لاتهامهما بتزوير عقد زواج فتاة من أبناء محافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان والمبلغين.

وتعود أحداث الواقعة حينما أخطر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ رسمي إلى النقيب محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة ضد "محجوب س." مأذون شرعي واتهامه بتزوير عقد زواج فتاة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن النقيب حسام قطامش معاون المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محجوب س." مأذون ومعاونه "محمد س." ومقيمون بمنية البندرة، بتهمه تزوير عقد زواج والنصب على فتاة من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين شرعوا في استدراج الفتاة إلى قرية منية البندرة، وعقدوا الزواج بمحل إقامة العريس، وبعد أن دخل بها وبعد عدة أيام طردها من المنزل.

وفي المقابل، تقدمت الفتاة بتحرير محضر بقسم شرطة السنطة، وتبين أن عقد الزواج مزورا ولم يثبت بدفاتر المأذونية بوزارة العدل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.