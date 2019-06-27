قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 116 طبيبا وموظفا بمستشفيي تلراك والصوفية المركزيين التابعين للإدارة الصحية بأولاد صقر، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة مرت بشكل مفاجئ على مستشفيي تلراك والصوفية المركزيين بأولاد صقر وتبين عدم تواجد 116 طبيبا وموظفا بالمستشفيين في أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وجرى إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين وكان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.