أبدى عدد كبير من الفنانين، دعمهم الكامل للشعب التونسي، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، حيث استهدف تفجير انتحاري سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، وأسفر عن وقوع قتيل وعدد من الضحايا.

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين ساندوا الشعب التونسي، وهم:

دعت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن يحفظ بلادها من الإرهاب، قائلة: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر أو سوء".

اللهم احفظ بلدي الحبيبة #تونس من كل شر او سوء pic.twitter.com/n4piSGVw87 — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) June 27, 2019

وعلقت الفنانة أروى جودة، على الحادث، قائلة: "يا رب احفظ بلادنا من الاٍرهاب.. الله يرحم جميع شهداءنا ويصبرنا على فراقهم.. تونس".

يا رب احفظ بلادنا من الاٍرهاب.. الله يرحم جميع شهداءنا و يصبرنا على فراقهم.. #تونس pic.twitter.com/JYKxPVQ5mc — Arwa Gouda (@ArwaGouda) June 27, 2019

وحرصت الفنانة نانسي عجرم، على مساندة الشعب التونسي، بعد الحادث الإرهابي، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "قلوبنا معكن.. الحزن كبير كتير.. أكتر من كل الكلام.. الله يكون مع أهالينا بتونس".

الحزن كبير كتير.. أكتر من كل الكلام. الله يكون مع أهالينا بتونس قلوبنا معكن — Nancy Ajram (@NancyAjram) June 27, 2019

وأبدت الفنانة يارا، دعمها الكامل للشعب التونسي، إذ قالت عبر "تويتر": "يارب احفظ تونس وأهلها من الإرهاب والتطرف واجعلها آمنة مطمئنة.. قلوبنا معكم يا شعب تونس".

اللهم إحفظ #تونس وأهلها من #الإرهاب والتطرّف واجعلها آمنه مطمئنّه يارب

قلوبنا معكم ياشعب تونس#يارا — Yara (@yara_lb) June 27, 2019

واستهدف تفجيران انتحاريان قوات الشرطة في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة 8 آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية، في بيان الخميس، إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديجول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.