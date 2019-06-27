أبدى عدد كبير من الفنانين، دعمهم الكامل للشعب التونسي، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، حيث استهدف تفجير انتحاري سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، وأسفر عن وقوع قتيل وعدد من الضحايا.
وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين ساندوا الشعب التونسي، وهم:
دعت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن يحفظ بلادها من الإرهاب، قائلة: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر أو سوء".
وعلقت الفنانة أروى جودة، على الحادث، قائلة: "يا رب احفظ بلادنا من الاٍرهاب.. الله يرحم جميع شهداءنا ويصبرنا على فراقهم.. تونس".
وحرصت الفنانة نانسي عجرم، على مساندة الشعب التونسي، بعد الحادث الإرهابي، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "قلوبنا معكن.. الحزن كبير كتير.. أكتر من كل الكلام.. الله يكون مع أهالينا بتونس".
وأبدت الفنانة يارا، دعمها الكامل للشعب التونسي، إذ قالت عبر "تويتر": "يارب احفظ تونس وأهلها من الإرهاب والتطرف واجعلها آمنة مطمئنة.. قلوبنا معكم يا شعب تونس".
واستهدف تفجيران انتحاريان قوات الشرطة في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة 8 آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.
وقالت السلطات التونسية، في بيان الخميس، إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديجول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.