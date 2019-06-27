انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من تحصين 8286 رأس ماشية وأغنام في اليوم السادس للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتي تستمر لمدة شهر كامل، بداية من 22 يونيو الجاري وحتى 22 يوليو المقبل.

وقال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إنه تمت زيادة أعداد الأطباء المشاركين في الحملة لــ46 طبيبا وذلك للوصول لكافة المناطق المستهدفة في ظل اتساع مساحة المحافظة، مؤكدا أنه يجري استهداف كافة المناطق النائية والبعيدة من خلال فرق التحصين.

وأضاف أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير الدعم اللازم لنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وطالب عوض المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.