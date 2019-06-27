جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة دون ترخيص.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث القطاع، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم بولاق الدكرور بوقوع حادث سرقة على الطريق الدائري أعلى صفط اللبن.

وبالانتقال جرى التقابل مع المبلغ "سارتيس. ا" 61 عامًا، لبناني الجنسية، تاجر تحف وأنتيكات، ومقيم بفندق قاعود في الهرم، وقرر أنه تعرف على شخص يدعى "أحمد" عرض عليه شقة ايجار بدلا من الفندق توفيرًا للنفقات، وسهولة إحضار ساقطات، واستدرجه إلى منطقة البلاغ، حيث تقابل معه وآخر واستوليا منه على مبلغ 1200 جنيه وتليفون محمول.

جرى تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور،وتم ضبط المتهمين وهما "أحمد. ع" 22 عامًا، عاطل، ومقيم بأرض اللواء العجوزة، و"محمود. ج" 28 عامًا، عاطل، ومقيم بروض الفرج.