أهالي أسوان يشيعون جثماني شهيدي الواجب الوطني في العريش

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السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ

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محمد صبحي: "نمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي"

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