أهالي أسوان يشيعون جثماني شهيدي الواجب الوطني في العريش

شيع أبناء مركز كوم أمبو في محافظة أسوان، جثماني الشهيدين مصطفى عدلي محمد توفيق من قرية إقليت، ومصطفى رمضان محمد علي من قرية السلسلة بحري، واللذان ارتقت روحهما إلى بارئهما، خلال تصديهما مع زملائهم الأبطال لمحاولة استهداف مرتكزات لقوات الشرطة في العريش بمحافظة شمال سيناء.

ووسط أجواء من الحزن سيطرت على أهالي القريتين، ردد الأهالي "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" خلال توديع الشهيدين إلى مثواهما الأخير، كما نعى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، شهيدي الواجب الوطني من أبناء الإقليم.

وقدم المحافظ تعازيه إلى أسر الشهيدين، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأناب محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أحمد عبد الوهاب، ونائبه سيد سعدي، لحضور صلاة الجنازة، ومراسم الدفن، لجثماني الشهيدين، صباح اليوم، في قريتي إقليت والسلسلة بحري، وسط حضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، والآلاف من أهالي القريتين، مرددين هتافات التنديد بالإرهاب الجبان.

ويشار إلى أن الشهيدين المجندين "مصطفى عدلي" و"مصطفى رمضان" من قوات شرطة شمال سيناء، والأول ترتيبه الثاني وسط أشقائه الأربعة، ووالده متوفي، في حين أن الثاني، ترتيبه الثاني وسط 5 من الأشقاء، ووالده عامل في مديرية الري.