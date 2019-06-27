قال سفير دولة السويد بالقاهرة، يان تيسليف، إن هناك ما يقرب من 50 ألف عامل مصري يمتهنون أعمالا ويشغلون وظائف تتطلب مهارات منفردة بشركات سويدية؛ ومن ضمنها 70 شركة سويدية تأسست في مصر ويعملا بمجالات مختلفة.

وأضاف تيسليف، خلال استضافته ببرنامج "لقاء خاص" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قد اعتزمت تحت مظلة قيادتها السياسية إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا وهو ما سينعكس بالإيجاب على البلاد، مؤكدًا أنه معجب للغاية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي خاضته مصر منذ أكثر من عامين، حيث كانت فيما قبلها فترة صعبة لرجال الأعمال المصريين والأجانب.

وأكد السفير السويدي، أن حافز المستثمرين الأكبر استكشاف مصر حتى يجدوا فرص تلائم كلا منهم من أجل الاستثمار بإجراءات ميسرة بخلاف الاستفادة من العمالة المصرية، وأن هناك إصرارا من قبل القيادة السياسية للخروج من مشكلات البلاد الاقتصادية.