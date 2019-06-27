حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الشك في نوايا أي نبي أرسله الله عز وجل لهداية أهل الأرض، مؤكدًا أن من يّشك في الأنبياء أو نواياهم كافر وخارج عن الملة.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لا يّصح أن نّشك في أن سيدنا يوسف عليه السلام كان ينوي الزنا، مؤكدًا أن القرآن الكريم يترك بعض الألفاظ لتمحص عن قلب الإنسان، والتعرف على ما إذا كان هذا الإنسان يحسن الظن ويعي قيمة الأنبياء ومكانتهم عند الله أم لا.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن معجزات الأنبياء والمرسلين انتهت بوفاة النبي محمد عليه السلام، ولكن زمن الخوارق مستمر حتى يوم القيامة، مضيفًا: "الكرامات وخوارق الأمور مستمرة، يعني مثلا تلاقى واحد مفيش معاه فلوس، وعمال يستغيث بالله، وفجأة يفتح درج يلاقي فيه فلوس فى البيت، وهو يكون متأكد إن مكنش في فلوس".