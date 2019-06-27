استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور على موقع "يوتيوب"، المبادرة التي طرحها الجيش الوطني الليبي، على لسان متحدثه الرسمي اللواء أحمد المسماري، من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك بعد قرب انتهاء الجيش الوطني الليبي من مهمة السيطرة الكاملة على العاصمة طرابلس.

ذكر "المسماري"، خلال التقرير، أن مبادرة الجيش الليبي تتضمن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد، وإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن تمت عرقلة كل المبادرات السابقة من قبل الميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية الإجرامية، التابعة للإرهاب السياسي المتطرف.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا تسعى لإقامة حكم الولاية وليس حكم ديمقراطي مدني، مضيفًا: "المشروع الوطني الطموح هو الذي نقاتل من أجل نجاحه منذ عام 2014. نؤمن إيمانا كاملا بقضيتنا الوطنية، وهي قضية أمنية وليست سياسية أو من أجل الثروات كما يروج البعض".

وتعهد المسماري، خلال التقرير، بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ستحمي النظام الدستوري الديمقراطي، حيث اعتبر أن هذا المشروع الوطني الذي التف عليه الليبيون هو المخرج الحقيقي من الأزمات الحالية، ويعلم المجتمع الدولي والأشقاء العرب أن هذا المشروع أو أي مبادرة سياسية وطنية، لا يمكن أن تنجح في ظل وجود ميليشيات وإرهابيين وإخوان مسلمين.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن معركة طرابلس تُعد معركة وطنية مقدسة، لن تتوقف حتى تطهير البلاد من كافة أشكال الإرهاب والتسلط والفساد والخراب، مؤكدًا أن الجيش لديه كافة الإمكانيات لتنفيذ ذلك، مضيفًا :" نعرف جيدا عدونا الذي يقاتلنا في طرابلس، الذي لم يقدم طيلة السنوات التسع الماضية أي مشروع ديمقراطي حقيقي للشعب الليبي، وكان يسعى حثيثا لإقامة دولة الولاية، أو حكم الولاية في ليبيا".

وأشار إلى أن المصالحة الوطنية لن يشارك فيها المتطرفون ومن ارتكبوا جرائم ضد بلادنا، والحوار سيحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، مؤكدًا أنه تم اليوم تسجيل محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، وإن الاشتباكات مستمرة حتى الآن في المنطقة

وبخصوص الطيار الأمريكي المرتزق الذي اعتقل وهو يقاتل مع حكومة الوفاق أكد المسماري أنه تدرب في تركيا، مشيرا إلى أن الطيار الأمريكي المعتقل اعترف بالعمليات التي ارتكبها ضد القوات الليبية، وقد تم تسليمه لبلاده.