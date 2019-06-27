تذيع قناة "إكسترا نيوز"، الأحد المقبل الفيلم الوثائقي "أبيض وأسود"، الذي يتناول التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية.

وحددت القناة الساعة الثانية ظهر الأحد المقبل، موعدا لعرض الفيلم الوثائقي، على أن تتم إعادة عرض الفيلم في العاشرة مساء من نفس اليوم.

ويجيب الفيلم الوثائقي على عدد من الأسئلة المهمة المرتبطة بتاريخ الجماعة الدموي، من خلال رصد تاريخي موثق، ومعلومات ووثائق تظهر للمرة الاولى، عن الجماعة وكيف انتهجت الإرهاب وسيلة وهدف.

ومن الأسئلة المهمة التي سيجيب عليها الفيلم الوثائقي: ما هدف النظام المسلح الذى أسسه حسن البنا؟ لماذا قبل حسن البنا تبرع من المحتل الإنجليزي؟ ما هي علاقة الجماعة بحريق القاهرة؟ لماذا ناصبت الجماعة جمال عبد الناصر العداء؟ هل أعلنت الجماعة توبتها عن العنف في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ كيف خدعت الجماعة الشباب في ثورة يناير؟

وسيجيب على هذه الأسئلة عدد من المختصين بتاريخ الجماعة، ممن لديهم رصد كامل وموثق لعلاقة الجماعة بالإرهاب، وكيف اتخذت الجماعة الدين كستار لعملياتها الإرهابية، المبنية على منهج وضع أسسه الأولى مؤسسها حسن البنا، كما سيعرض الفيلم لقطات مصورة تثبت العلاقة الدموية التي تربط الإخوان بالإرهاب، منذ نشأتها وحتى اليوم.