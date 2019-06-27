عكاشة: الدولار سيتراجع لـ7 جنيهات إذا ارتفعت الصادرات وانتعشت السياحة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مؤشرات البنية التحتية، وهناك أيضًا زيادة كبيرة جدًا في الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، موضحًا أن الاستثمارات الألمانية في مصر وحدها ارتفعت إلى 7 مليار دولار.

وأكد عكاشة، خلال تقديمه برنامج " مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه حال الترويج بشكل جيد لبطولة الأمم الأفريقية وصورة مصر في الخارج، وتنشيط مجال السياحة في مصر، بجانب زيادة الصادرات، وقلة الواردات، سينخفض سعر الدولار في الأسواق المصرية بشكل كبير أمام الجنيه.

وأكد: "لو اللي قولته ده حصل، الدولار يرجع في حدود 7 جنيهات، لو ارتفع أوي هيلعب في 10 جنيهات في 30 يناير 2020".