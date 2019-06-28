تقدم "الوطن" خدمة أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، 28 يونيو في الأسواق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والكرز والبرقوق وغيرهم، وجاءت كما يلي:

البطيخ

تراوح سعر البطيخ من 15 إلى 25 جنيها للثمرة.

الخوخ

تراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب إلى 10 جنيهات للكيلو.

البرقوق

تراوح سعر كيلو البرقوق من 20 إلى 25 جنيها.

الكيوي

بلغ سعر ثمرة الكيوي الواحدة جنيهًا واحدًا.

المانجو

تراوح سعر بيع المانجو بين 20 إلى 35 جنيهًا بحسب نوعها.

التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 15 إلى 20 جنيها.

الكرز

بلغ سعر الكرز 15 جنيهًا للكيلو.