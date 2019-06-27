قال الإعلامي شريف مدكور، إنه من أكثر الشخصيات في مصر والوطن العربي التي تعرضت للتنمر.

وأضاف مدكور، خلال استضافته بحلقة خاصة ببرنامج "إحلم"، المذاع عبر فضائية "On E": "نادر أما أتنمر مع حد ودا معملتوش غير مرة أو مرتين في حياتي، وفيه شريحة كبيرة في المجتمع بتتنمر عليا، ومازالت بتتنمر، وممكن أكون مختلف عنهم في طريق تفكيري أو اللبس أو فكري الديني أو السياسي".

وأكد: "مستغرب من ناس أبقى مختلف معاهم سياسيًا ويتنمروا عليا مع إنهم بيدعوا للحرية وتقبل الآخر".

وأشار: "اللي بيشتم أو يتنمر شخص ضعيف، وأسهل حاجة في الدنيا إنك تكون قليل الأدب، لكن صعب إنك تبقي مؤدبة، وأهلي علموني إني منزلش للمستوى دا".