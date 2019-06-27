قال الإعلامي شريف مدكور، إنه تخرج في كلية التجارة ولم يحلم في يوم من الأيام أن يُصبح مذيعًا، حيث ذكر "أنا شخص بتكسف، وبالتالي مكنش حلمي أبقى إعلامي أو مذيع عشان مكنتش هقدر أواجه الكاميرا، ومكنتش محضر لنفسي إني أبقى مذيع، والحمد لله إني محضرتش، لأن الحاجات اللي بحضر لها بتبوظ"- على حد قوله.

وأضاف مدكور، خلال حواره ببرنامج "احلم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه كان معد في قناة "الأسرة والطفل"، وفي أحد الحلقات اعتذر الضيف عن الحضور، مستطردًا: "قالولي الضيف كان هيتكلم في موضوع أنت بتفهم فيه، اطلع وقول إن الضيف اعتذر وخلي الإعلامي يكمل الحوار معاك".

وأشار إلى أنه بعد ذلك قدم في اختبارات ماسبيرو من أجل العمل كمذيع، واجتاز هذا الاختبار رغم صعوبته، و"ابتديت أبقى مذيع صغير على قدي، وابتدى حلمي يكبر بقى"، مشيرًا إلى أن أول برنامج تليفزيوني قدمه كان اسمه "كتاكيت"، وكان يتحدث عن الحيوانات الصغيرة، وذلك لحبي لهذه الحيوانات.