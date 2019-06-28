تراجعت أسعار الذهب 3 جنيه‍ات، اليوم الجمعة، وسط حالة من التذبذب لتصبح حصيلة التراجعات خلال يومين 9 جنيهات، ليباع عيار 24 بـ741 جنيها مقابل 744 جنيهًا، أمس، ويباع عيار 21 بـ648 جنيها، وعيار 18 بـ555 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و148 جنيها.

وسجّل الذهب عالميًا، أمس الاول، ارتفاعًا بأكثر من 1%، وتظل مستويات الذهب الأعلى منذ 6 أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

ووصف متعاملون في سوق الذهب لـ"الوطن" المعدن الأصفر بـ"المذبب"، مؤكّدين أنّه ينعكس سلبا على السوق، ويربك حركة البيع والشراء، لافتين أنّ الارتفاعات تفقد الذهب بريقه وتشل حركة البيع في الأسواق وكذلك التراجعات.