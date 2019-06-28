30 صورة ترصد كواليس انطلاق قمة العشرين في اليابان

افتتح قادة مجموعة العشرين قمتهم في أوساكا باليابان، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاجتماع الذي تهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل، تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم.

وترصد "الوطن" 30 صورة من انطلاق أعمال قمة العشرين فيما يلي: