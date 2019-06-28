أخبار متفوتكش| انطلاق قمة العشرين.. وكهربا يوقع للأهلي 5 سنوات

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الرئاسة التونسية: حالة الرئيس السبسي مستقرة

قالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنّ حالة الرئيس الباجي قائد السبسي مستقرة.

"التعليم": إصدار "بطاقة مستوى الطالب" للصف الأول الثانوي السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إنه سيجرى إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، السبت الموافق 29 يونيو 2019.

مد فترة التقديم للقبول بمدارس "المتفوقين" STEM حتى 1 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" في محافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المنوفية، الغربية، العبور، الشرقية، قنا وبني سويف، حتى 1 يوليو 2019.

الوزراء يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على 10 أبواب.

91.5% نسبة نجاح العينة العشوائية في الأحياء و85.1% في الاستاتيكا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

الحكومة توافق على «إصلاح التأمينات والمعاشات والإجراءات الضريبية».. والأحد إجازة

وافقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية.

انطلاق أعمال قمة العشرين في اليابان بحضور السيسي

افتتح قادة مجموعة العشرين قمتهم في أوساكا باليابان، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بالفيديو ركلات الترجيح تضع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

تأهل منتخب البرازيل، لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام على أراضي السامبا، بعد الفوز على باراجواي، بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

اتحاد الكرة يخطر أجيري باستمرار عمرو وردة مع منتخب مصر

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبوريدة، المدير الفني لـ"الفراعنة" المكسيكي خافير أجيري، بعودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني المستبعد، إلى معسكر المنتخب الوطني.

مصادر: كهربا يوقع للأهلي لمدة 5 سنوات في الساحل الشمالي

كشفت مصادر مطلعة داخل إدارة النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن محمود كهربا، لاعب الزمالك، قد وقع بالفعل للأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك الأسبوع الماضي في الساحل الشمالي.