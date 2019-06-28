نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل محملة بالأخشاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي دون أية خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوصول بلاغ بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بالأخشاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بحري منفلوط.

جرى إخطار الحماية المدنية والإسعاف والتوجه إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في رقم 9535 ط ع ب محملة بالأخشاب وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية كما جرى رفع السيارة إلى جانب الطريق بالاستعانة بلودرين وتسيير حركة المرور.

ونجم عن الحادث احتراق السيارة بالكامل ولا توجد أي خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.