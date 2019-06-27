شب حريق في مخزن كابلات بدون سقف بسنترال غرب المنصورة بشارع عبد السلام عارف بمحافظة الدقهلية، اليوم، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق لمخزن بسنترال غرب المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على مصدر النيران، وبالفحص تبين احتراق 5 كبائن فارغة، ولا توجد إصابات.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي والأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

تحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.