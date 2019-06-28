"سنجاب": 3 مجالات لتعزز تقدم جامعة عين شمس في تصنيف شنجهاي الدولي

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن نجاح جامعة عين شمس في إحراز تقدم ملحوظ بتصنيف شنجهاي العالمي للجامعات، جاء نتاجاً لظهور الجامعة للمرة الأولي في 3 مجالات جديدة وهي: (طب الأسنان، الطب الإكلنيكى، علوم وهندسة الطاقة).

ولفت نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أنه منذ أقل من عامين فقط كان دخول الجامعة في تصنيف شنجهاي بمثابة درب من المستحيلات نظراً لأن المعيار الأساسي للظهور في هذا التصنيف هو حصول أحد أساتذتها على جائزة نوبل العالمية، الأمر الذي كان يقف عائقا أمام جامعة عين شمس في الدخول ضمن هذا التصنيف العالمي، إلا أن جهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت وتضافر كافة قطاعات الجامعة والعمل بروح الفريق بقيادة رشيدة أسفرت عن الظهور في هذا التصنيف العالمي الهام وكان ذلك في عام 2017، ليعد ذلك بمثابة مؤشر على قوة جامعة عين شمس كمؤسسة بحثية تستطيع أن تنافس مختلف الجامعات المصرية والعالمية.

وأضاف "سنجاب" أن جامعة عين شمس أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في معايير السمعة الأكاديمية وسمعة خريجيها في سوق العمل، فضلا عن ارتفاع معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المعترف بها على SCOPUS، وعقد شراكات مع كبريات الجامعات ذات السمعة العالمية مثل جامعة طوكيو وفودان الصينية وغيرها من الشراكات الدولية الناجحة، الأمر الذي كان له دورا مؤثرا في دخول جامعة عين شمس تصنيف شنجهاي العالمي لتنافس بقوة مختلف الجامعات العالمية وتحصل على مراكز متميزة في مجالات (العلوم الصيدلية 201-300، الهندسة الإلكترونية 401-500، الهندسة الكيمائية 401-500 ).

ثم تنجح الجامعة في منتصف 2019 في الظهور بـ3 مجالات جديدة للمرة الأولى وهي مجالات (علوم وهندسة الطاقة المركز 401-500، طب الأسنان 201-300، الطب الإكلينيكي 401-500).

وعن أهم معايير تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات، أكد "سنجاب" أن هذا التصنيف يعد الأكثر اعتمادا على مستوى العالم ويعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" ARWU ويشمل:

مرور الحائزين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس (20% من العلامة الممنوحة) نجاح الخريجين (10%) حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتين (20%) نسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية (20%) نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة (20%) الأداء الأكاديمي (10%)

ويرتب فقط أول 500 جامعة على مستوى العالم.

واختتم الدكتور عبد الناصر سنجاب بالتأكيد بأن جامعة عين شمس لا تدخر جهدا في متابعة أحدث النظم والمعايير الدولية للحفاظ على مكانتها محليا واقليميا وعالميا، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضية التعليم وجعلها على رأس الأولويات بإعلان عام 2019 عاما للتعليم.