أعرب ملك البحرين عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء على السفارة البحرينية، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، استدعت أمس سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.

وأفادت الخارجية في بيان أمس بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء المرفوض" الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.