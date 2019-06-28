أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" الفيديو الدعائي الأول من فيلمها الأحدث "Charlie’s Angels"، للمخرجة إليزابيث بانكس، وقاربت مشاهداته على "يوتيوب"، إلى 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والذي يشارك في بطولته كلا من نعومي سكوت، كريستين ستيوارت وإيلا بالينسكا، وذلك وفقا لخبر نشره موقع "فارايتي".

يشارك في بطولة النسخة الجديدة من الفيلم كلا من نواه سينتينيو، سام كلافلين وباتريك ستيوارت، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 15 نوفمبر المقبل.

"Charlie’s Angels"، مأخوذ عن مسلسل تلفزيوني بنفس العنوان، وهو يعتبر الإصدار السينمائي الثالث بعد فيلمي "Charlie’s Angels" عام 2000، و"Charlie’s Angels: Full Throttle" عام 2003، بطولة كاميرون دياز، درو باريمور ولوسي ليو.