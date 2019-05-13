أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "صاحب المقام"، اليوم الاثنين، على موقع الصور الشهير "انستجرام" بدء تصويره.

فيلم صاحب المقام تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل والفيلم بطولة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد وآخرون.