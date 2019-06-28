صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري التقى اليوم ٢٨ الجاري وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة مجال التعليم والتجربة الرائدة لإنشاء المدارس اليابانية في مصر، فضلا عن التعاون الثقافي بين البلدين وتطورات بناء المتحف المصري الكبير.

وأشار حافظ إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية مثل جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الوزيران ترتيبات عقد اجتماع التيكاد المقبل برئاسة مصر واليابان في مدينة يوكوهاما.