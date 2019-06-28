لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سمالم مدير إدارة البحث الجنائي، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص ووجود متوفيين ومصابين.

انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبوقرقاص بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث لقطاع جنوب المحافظة، إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع الحادث بالقرب من قرية بني حسن الشروق بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

كما تبين أن سيارة مجهولة صدمت الميكروباص المنكوب من الجانب الأيمن، أثناء سيره في الاتجاه من قبلي لبحري، حيث كان مستقلوه متوجهين إلى محافظة القاهرة، وجميعهم من مركز منفلوط بأسيوط، وقد فرت السيارة المجهولة هاربة وجارٍ التحري لتحديدها وضبط سائقها.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين "مريم-ح-" 55 عاما، و"كوثر- ا" 39 عانما، وتقيمان بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، كما أصيب 13 شخصا بينهم 4 أطفال ورضيع، وسيدة، وجميعهم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات بأنحاء الجسم، وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى الجامعي والتأمين الصحي بمدينة المنيا.

وحرر محضر بالحادث، ورفع رجال المرور آثاره، وجرى تيسير الحركة بالطريق.