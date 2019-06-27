اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2019/ 2020، وتم تحديد مجموع 213 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، و 170 درجة للثانوي الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المستهدفين للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، يبلغ 28067 طالب بحد أدني 213 درجة، مشيرا إلي أنه سيتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني للالتحاق بالتعليم الفني (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي - مزدوج).

وأضاف أن تقديم الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بالتعليم الثانوي العام والفني سيكون علي مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولي من 1/7/2019 وتنتهي 31/7/2019، والمرحلة الثانية من 8/6/ 2019 وتنتهي 22/8/2019. كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج .