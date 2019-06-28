نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب عليها "انساي".

وعلق لمجرد على الصورة، قائلًا: "انتظروني في الصيف مع أخي محمد رمضان إن شاء الله".

ونشر محمد رمضان الأربعاء الماضي، مقطع فيديو يجمعه بلمجرد على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وأرفقه بتعليق: "نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم".

وسعد لمجرد هو مطرب مغربي يبلغ من العمر 34 عاما، ويعد أول مطرب عربي تحقق قناته على يوتيوب مشاهدات تعدت المليار مشاهدة، وحققت أغنيته الشهيرة "إنت معلم" أكثر من 750 مليون مشاهدة.

وجرى اتهامه سعد لمجرد أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب، كان أولها في الولايات المتحدة في فبراير 2010.

كما أوقفت الشرطة الفرنسية "لمجرد" في العاصمة باريس، بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية وسجن لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات، قبل إطلاق سراحه وتحويل قضيته من جناية إلى جنحة.