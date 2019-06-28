وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسئولي الرصف بسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع مداخل مدن ومراكز المحافظة، طبقا للشروط الهندسية المطلوبة، مشددا علي ضرورة استمرار متابعة جميع الطرق والكباري ومعديات المشاه وعمل الإصلاحات اللازمة لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا السياق، تابع رئيس مركز ومدينة المحمودية، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بطريق الماتين التابع لقرية كوم النصر تمهيداً لأعمال الرصف، كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الإداره الهندسية، بمتابعة الكباري ومعديات المشاه للوقوف علي مدي سلامتها لعبور المشاه، حيث تم صيانة الكوبري الجديد بزاوية غزال وفرد طبقة أسفلت على سطح الكوبري، وتمت الأعمال تحت إشراف إداره التخطيط وذلك للحفاظاً على أرواح المواطنين والمارة وتسهيل الحركة المرورية.

وقام رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع مهندسي الرصف الإنتاجي باستكمال رصف طريق أبو دره بطول 1200 متر.