‎أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الزراعي، أمام قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم للمستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم محمد شعبان منصور، 18سنة، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورمضان شعبان إبراهيم، 37 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال عبد الفتاح، 22 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإيمان عثمان عفاني، 36 سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎