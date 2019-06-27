جامعة بني سويف الأولى محليا و151 عالميا طبقا لتصنيف التايمز

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ترتيب الجامعة الأولى محليا والـ151 عالميا طبقا لتصنيف التايمز البريطاني لعام 2019، والذي يعتمد على خمس مؤشرات رئيسية بها عددا من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، والاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30%)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%).

وأوضح الدكتور منصور حسن أن ما يميز الجامعة هذا العام ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة، وارتفاع معدلات الاستشهاد النوعي، وزيادة أعداد الطب الوافدين، مضيفا إحراز الجامعة تقدما ملحوظا في نسب الدخل من الصناعة، والحفاظ على معدلاتها في العلاقات الدولية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى المزايا التي تنفرد بها الجامعة وهي وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البيئية والحديثة، والذي أثر بدوره على ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس.