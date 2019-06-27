جامعة بني سويف الأولى محليا و151 عالميا طبقا لتصنيف التايمز

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رئيس جامعة المنصورة يشارك مع الطلاب في مشاهدة مباراة مصر والكونغو

رئيس جامعة المنصورة يشارك مع الطلاب في مشاهدة مباراة مصر والكونغو

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى ألمانيا

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى ألمانيا

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