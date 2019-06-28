غدا.. جامعة دمنهور تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

تنظم جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، غدا السبت، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، في حضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من الشخصيات العامة، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور عبيد صالح، أن جامعة دمنهور، ستبقى دائما سباقة في تفاعلها مع الأحداث الوطنية التاريخية التى تساهم في تعزيز الانتماء والوطنية بين الجامعة والمجتمع، موضحا أن ثورة 30 يونيو كان لها بالغ الأثر في قلوب المصريين، حيث قضت على الإرهاب وأعادت مصر للمصريين كما أنها كانت دليلا على وحدة وتماسك الشعب المصري، وبداية الأمل والمستقبل لبناء الدولة الحديثة.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة، وأسر الشهداء، تأكيدا على دور الجامعة الوطني في التكاتف مع القوات المسلحة والشرطة .