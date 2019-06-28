«قمة العشرين» تدعو إلى تجنّب مخاطر الاقتصاد والحرب التجارية

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فيديو| عالم أزهري: يا ريت نوصل لأخلاق كفار قريش.. كانوا عارفين الحلال والحرام

فيديو| عالم أزهري: يا ريت نوصل لأخلاق كفار قريش.. كانوا عارفين الحلال والحرام

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