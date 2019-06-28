علاء مرسي: الفن مهنة لا تعرف الوفاء.. مش عاوز أمد إيدي لحد عشان أشتغل

تحدث الفنان علاء مرسي، عن صعوبة الحياة الفنية، قائلًا إن تاريخ هذه المهنة يثبت أنها لا تتسم بالوفاء: "القانون الأساسي فيها إن الجديد يمشي القديم، أستاذ علي الكسار كان عظيم ورجع اشتغل كومبارس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، أنه قابل الممثل الراحل عبدالمنعم إبراهيم، عندما كان يعيش "لحظات إحباط"، والراحل توفيق الدقن: "العيب ليس في الأشخاص، لكن المهنة متجددة، والفرص للشباب أصبحت متزايدة، ولو نشر أحدهم مقطع فيديو يتحدث فيه بكلام غير مهم لأصبح نجما".

وأكد "مرسي"، أن هذا السبب جعله يتجه إلى الإنتاج والتأليف: "مش عاوز أمد إيدي لحد عشان أشتغل، الإنتاج فكرة، وأنا ضد الإنتاج ببذخ".

وأوضح أنه يحب مساعدة زملائه من الفنانين "متعتي إني أكون سبب في حاجة خير، إحنا مش بنعمل، ربنا هو اللي بيستخدمنا"، مشيرًا إلى أنه رشح أحمد السقا ومحمد سعد -وهما اللذان صارا من أهم نجوم الشباك في السينما المصرية- للمشاركة في أول أعمالهما الدرامية، مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، ولفت إلى أنه رشح نجمًا سينمائيًا آخر -رفض ذكر اسمه، لكنه صار يتجاهل اتصالاته الهاتفية.

وشارك علاء مرسي في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، حيث إنه صاحب فكرة ومؤلف الفيلم مع غادة حنفي، والفيلم من إخراج وإنتاج أحمد نور، وبطولة حسن حسني، رانيا محمود ياسين، وصلاح عبدالله.