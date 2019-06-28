تعرض خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، غدا السبت في الساعة السابعة مساء، مسرحية "تياترو موليير".

العرض كوميدي غنائي مأخوذ عن روائع الأديب العالمي موليير، وبطولة إيهاب ناصر، محمد اليماني، ريهام سالم، طارق الشاذلي، محمد طلبة، محمد زكي، عبدالرحمن السبكي، أحمد عزت، ميشيل عماد، هناء فاروق، رفاه الخطيب، نهال الرملي.

ديكور طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية تحت إشراف الدكتور نبيل الحلوجي، إعداد محمد علي، أشعار إبراهيم عبدالفتاح وإيهاب ناصر، ألحان مصطفى داغر وسعد ممدوح ووائل طه، استعراضات ريهام أبو سريع العرض المسرحي تحت إشراف الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية.